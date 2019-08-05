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Кто заправляет украинских автомобилистов и чем?

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Кто заправляет украинских автомобилистов и чем?

Журналисты Delo.ua решили проанализировать открытые базы данных, СМИ, а также опросили экспертов с целью собрать как можно более точную информацию о реальных собственниках ТОП-10 сетей АЗС в Украине:

1. Первое место — заправки Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (AVIAS, ANP, Sentosa и др.) — 1022 АЗС.

Это станции, которые чуть ли не единственные в Украине торгуют исключительно горючим отечественного производства от Кременчугского НПЗ.

2. Второе место — АЗС UKRNAFTA (НАК «Нафтогаз України») — 536 АЗС.

АЗС UKRNAFTA практически не отличаются от собственных заправок Коломойского по своему формату. Заправится тут можно также только топливом Кременчугского НПЗ.

3. Третье место — WOG (Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман Еремеев) — около 407 АЗС.

После гибели основного собственника — Игоря Еремеева сеть притормозила в развитии. Здесь можно заправится топливом из Белоруссии, России и стран ЕС.

4. Четвертое место — ОККО/Галнафтогаз (Виталий Антонов) — около 402 АЗС.

Топливо в сети ОККО является одним из самых дорогих в Украине. Компания реализует топливо из Белоруссии, России а также стран ЕС.

5. Пятое место — AMIC («ЛукОйл» (Россия) Йоханнес Кльоцль-Норберг (50% акций), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%), конечный бенифициар — Вагит Алекперов) — 216 АЗС.

После 2014 года компания «Лукойл» срочно начала ребрендинг своих АЗС в Украине, сейчас формально, «Лукойл» не является владельцем данной сети, однако эксперты и СМИ продолжают связывать ее с российским бизнесменом — Вагитом Алекперовым .

6. Шестое место — БРСМ-Нафта (Андрей Биба) — 156 АЗС.

После выхода Эдуарда Ставицкого вместе с 60-тью заправками из бизнеса и из-под бренда «БРСМ-Нафта», — единственным собственником сети остался ее основатель и владелец ТМ — Андрей Биба. Сейчас на БРСМ заправляют топливом из Белоруссии, России, стран ЕС.

7. Седьмое место — Shell (Shell (Нидерланды), ННК (Россия) — 134 АЗС.

Сеть Shell в Украине принадлежит, как Royal Dutch Shell, так и российским бизнесменам. Несмотря на громкий международный бренд, на самом деле на АЗС можно купить бензины украинского производства.

8. Восьмое место — SunОil (Сурен Сарданян) — 126 АЗС.

SunOil — это бывшие станции «Веста» одесского бизнесмена Сурена Сарданяна, которая сдана в аренду харьковчанину Юрию Груверу. СМИ писали, что это не первая аренда, но пожалуй, самая длительная. SunOil торгуют топливом украинских мини-НПЗ.

9. Девятое место — Glusco («Роснефть» (Россия), управляющие проектом в Украине — Нисан Моисеев и Петр Белз) — 120 АЗС.

Европейским хозяином бывших заправок «Роснефти» стал Нисан Моисеев, решивший переодеть их в новый бренд Glusco. Сегодня сетью управляет Петр Белз, который также руководит российской дизельной трубой. Компания продает топливо заводов «Роснефти» и белорусских НПЗ.

10. Десятое место — Motto (Эдуард Ставицкий и партнеры Степан Ивахив, Сергей Лагур (часть азс WOG)) — 90 АЗС.

Сеть выросла в 2018 году после слияния заправок Ставицкого и станций на которые собственники WOG не хотели тратить деньги. Реализуют топливо украинских мини НПЗ.

АЗС
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