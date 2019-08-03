Зеленский с мая не видел родителей

Президент Владимир Зеленский не видел своих родителей со дня инаугурации, однако мама каждый день ему звонит.

«Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го», — рассказал он в комментари «Украинской правде» в Трускавце

«Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись», — отметил президент.

Напоним, что инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая.