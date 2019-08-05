В Украине в августе будет три выходных подряд

У большинства украинцев, которым установлена пятидневная рабочая неделя, в конце августа будет три выходных дня подряд: с 24 по 26 августа включительно, напоминает Интерфакс-Украина.
Согласно ст.73 Кодекса законов о труде Украины, 24 августа украинцы отмечают День Независимости Украины (выпадает в этом году на субботу).
В соответствии со ст.67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Таким образом, выходной день перенесен с 24-го на понедельник, 26 августа, в связи с чем у украинцев будут три дня выходных подряд.
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