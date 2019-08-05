Аграрии уже намолотили 35 миллионов тонн ранних зерновых

Украинские аграрии по состоянию на 5 августа намолотили 35 млн тонн ранних зерновых с площади 9,1 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
В частности, озимой пшеницы намолочено 25,8 млн тонн с площади 6,3 млн га, или 93% к прогнозу, при средней урожайности 41 ц/га; ячменя — 8,1 млн тонн с площади 2,4 млн га, или 92% к прогнозу, при урожайности 33,7 ц/га; гороха — 593 тыс. тонн с площади 259 тыс. га, или 99% к прогнозу, при урожайности 22,9 ц/га.
Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 233 тыс. тонн с площади 86 тыс. га (73%), а овса — 175 тыс. тонн с площади 71 тыс. га (39%).
Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 3 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% к прогнозу.
Напомним, что урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.
По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016