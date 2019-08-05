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Аграрии уже намолотили 35 миллионов тонн ранних зерновых

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Аграрии уже намолотили 35 миллионов тонн ранних зерновых

Украинские аграрии по состоянию на 5 августа намолотили 35 млн тонн ранних зерновых с площади 9,1 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, озимой пшеницы намолочено 25,8 млн тонн с площади 6,3 млн га, или 93% к прогнозу, при средней урожайности 41 ц/га; ячменя — 8,1 млн тонн с площади 2,4 млн га, или 92% к прогнозу, при урожайности 33,7 ц/га; гороха — 593 тыс. тонн с площади 259 тыс. га, или 99% к прогнозу, при урожайности 22,9 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 233 тыс. тонн с площади 86 тыс. га (73%), а овса — 175 тыс. тонн с площади 71 тыс. га (39%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 3 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 98% к прогнозу.

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Напомним, что урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.

урожай, зерновые
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Понедельник, 5 августа 2019
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