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Нефьодов рассказал, как должна происходить расстаможка автомобилей

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Нефьодов рассказал, как должна происходить расстаможка автомобилей

Борьбу с коррупционными потоками в таможенной службе Украины новоназначенный руководитель Максим Нефьодов планирует осуществлять, внедрив действенный контроль всех процессов. Об этом он рассказал в студии «5 канала».

«Таможни надо объединить в единое юридическое лицо, то есть отказаться от этой истории, когда у нас есть какие-то княжества: областной прокурор, областной судья, глава ОГА, таможенник, фитосанитарный инспектор — и это единая сплоченная компания, которая ждет бизнес с распростертыми объятиями», — пояснил Нефьодов.

В частности, он прокомментировал, как видит борьбу с коррупцией на таможне. С одной стороны, по словам Нефьодова, нужно отрезать коррупционные потоки, с другой — создавать условия растаможки и перетаскивать белый, а потом серый бизнес, подрывая кормовую базу взяточников.

«Будем откровенны, многие из бизнеса тоже этим кормятся. Не только есть плохие госслужащие, которые берут деньги с ангелов», — отметил глава таможенной службы.

По словам Нефьодова, некоторые схемы можно исключить, забрав отдельные решения у чиновников. По его мнению, можно начать с вопросов, которые решаются достаточно быстро. Среди них назвал вопросы растаможивания автомобилей.

По его словам, сейчас люди узнают о объеме пошлин, которые они должны заплатить и как таможня будет оценивать машину, уже непосредственно на границе.

Он отметил, что причиной этому служат каталоги Schwacke. «Если вы приедете на границу — на границе есть так называемые засекреченные каталоги Schwacke, по которым определяется цена, и кому-то пропускают (авто), кому-то доначисляют (пошлины), а кому-то — доначисляют втройне», — рассказал Нефьодов.

Он отметил, что детальной статистики ни у кого нет и никто не знает деталей, как именно начисляют налоги на авто. Поэтому среди автомобилистов появилось немало слухов, что разные таможни используют различные индикативы, а весь процесс растаможивания «мягко говоря, полулегальный». Чтобы решить такую проблему, Нефедов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных об уже ввезенных машинах. Он подчеркнул, что цены невозможно указать точно, но все же стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации, должна быть в примерно одинаковых ценовых рамках.

Создание такой базы должно снизить коррупцию на таможнях, защитить автомобилистов и позволить им заранее знать, сколько придется платить за растаможку.

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Напомним, что Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы.

таможня, Максим Нефьодов
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