Новая Рада может собраться на первое заседание 3 сентября

Наиболее вероятная дата проведения первого заседания Верховной Рады 9-го созыва — 3 сентября, сообщил претендент на должность главы будущей фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.

«24-го (августа — Ред.), я думаю, к сожалению, мы не сможем. Сейчас много регламентных процессов, зависит от нынешнего спикера... У нас реалистичный сценарий — это 3 сентября», — сказал он в эфире «Радио НВ» во вторник.

Отметим, что лидер партии «Слуга народа», будущий народный депутат Дмитрий Разумков все еще не исключает, что Рада соберется 24 августа.

«К сожалению, сегодня мы пока что не можем сказать, о какой дате идет речь. Наиболее оптимистичная, но я не очень в это верю, ... — 24 августа и крайняя — это 3 сентября. Я считаю, что это может состояться с 24 августа по 3 сентября», — сказал Разумков в эфире телеканала «112 Украина».