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Новая Рада может собраться на первое заседание 3 сентября

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Новая Рада может собраться на первое заседание 3 сентября

Наиболее вероятная дата проведения первого заседания Верховной Рады 9-го созыва — 3 сентября, сообщил претендент на должность главы будущей фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.

«24-го (августа — Ред.), я думаю, к сожалению, мы не сможем. Сейчас много регламентных процессов, зависит от нынешнего спикера... У нас реалистичный сценарий — это 3 сентября», — сказал он в эфире «Радио НВ» во вторник.

Отметим, что лидер партии «Слуга народа», будущий народный депутат Дмитрий Разумков все еще не исключает, что Рада соберется 24 августа.

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«К сожалению, сегодня мы пока что не можем сказать, о какой дате идет речь. Наиболее оптимистичная, но я не очень в это верю, ... — 24 августа и крайняя — это 3 сентября. Я считаю, что это может состояться с 24 августа по 3 сентября», — сказал Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

Верховная Рада, досрочные выборы
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Вторник, 6 августа 2019
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