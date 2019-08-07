Войти
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
соседи
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным
дружба народов
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США

199
Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США

Минск рассчитывает на поддержку Лондона в налаживании отношений с США, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб. Сообщение опубликовано на сайте белорусского президента.

«У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения были каким-то образом спроецированы и на Беларусь. Думаю, вы сможете нам в этом помочь», — сказал Лукашенко. Президент РБ также добавил, что, по его мнению, белорусско-британские отношения продвинулись вперед за последние три с половиной года, которые Гобб работала послом в Минске.

4 июля Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости и отметил, что дружеские и взаимовыгодные отношения с Америкой — один из приоритетов внешней политики Беларуси.

Читайте также: Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным

В отношении Беларуси и Лукашенко действует ряд американских санкций, введение которых связано с обвинениями в нарушении прав человека. С 2008 года в Минске нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах.

США, Великобритания, Александр Лукашенко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 августа 2019
Вторник, 6 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016