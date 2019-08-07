Лукашенко просит Британию помочь наладить отношения с США

Минск рассчитывает на поддержку Лондона в налаживании отношений с США, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб. Сообщение опубликовано на сайте белорусского президента.
«У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения были каким-то образом спроецированы и на Беларусь. Думаю, вы сможете нам в этом помочь», — сказал Лукашенко. Президент РБ также добавил, что, по его мнению, белорусско-британские отношения продвинулись вперед за последние три с половиной года, которые Гобб работала послом в Минске.
4 июля Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости и отметил, что дружеские и взаимовыгодные отношения с Америкой — один из приоритетов внешней политики Беларуси.
В отношении Беларуси и Лукашенко действует ряд американских санкций, введение которых связано с обвинениями в нарушении прав человека. С 2008 года в Минске нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах.
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