Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал повлиять на боевиков, чтобы те прекратили убивать украинцев на Донбассе.

«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных — Ред.). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», — сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве.

Отметим, что с начала действия перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще девять были ранены. Об этом сообщил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«С начала оглашенного перемирия в зоне проведения ООС погибли 6 украинских военнослужащих, включая 4, которые погибли вчера, и ранены были 9 военнослужащих, », - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.