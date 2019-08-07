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НАБУ передает в суд дело министра Насалика, «забывшего» задекларировать более $1,2 млн

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НАБУ передает в суд дело министра Насалика, «забывшего» задекларировать более $1,2 млн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

«По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы», — сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду вечером.

Согласно информации, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования «будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд».

Как раннее сообщалось, расследованием было установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 тыс. от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

В сообщении САП не указана фамилия министра.

Вместе с тем, Насалик является министром энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 года.

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Действия министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

НАБУ, Игорь Насалик
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Среда, 7 августа 2019
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