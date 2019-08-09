Нацбанк объяснил, откуда у банков рекордные прибыли

Рекордной прибыльности банковской системы Украины в первом полугодии способствовал значительный рост процентных и комиссионных доходов благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций населения.

Как говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора Национального банка Украины, операционные доходы банков выросли на 41,7% в годовом выражении, операционные расходы — на 10,7%, и в результате операционная прибыль до формирования резервов выросла на 89,1%.

По оценкам НБУ, также получению рекордной прибыли способствовал положительный результат от торговых операций государственных банков, в частности, от валютной переоценки.

В НБУ прогнозируют, что тенденция высокой доходности сохранится и в дальнейшем. При этом начатый цикл снижения ключевой ставки будет способствовать снижению стоимости фондирования, но высокий спрос на розничные кредиты будет поддерживать ставки по ним на высоком уровне.

Напомним, что работающие банки Украины в январе-июне 2019 года получили 31 миллиард гривен прибыли, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.