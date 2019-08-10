Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил себя миллиардером

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор написал в Instagram, что стал миллиардером. «Я дрался для миллиардеров, а теперь стал одним из них», — заявил Макгрегор.
В июле журнал Forbes включил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях в число самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Ирландский боец занял в рейтинге 65-е место. Издание оценило его доход за 2018 год в $47 млн.
Также Макгрегор вошел в пятерку самых часто упоминаемых в социальных сетях спортсменов. Рейтинг, составленный Forbes, был опубликован на прошлой неделе.
Макгрегор с 159,7 млн упоминаний стал пятым в рейтинге, уступив четырем футболистам. Его опередили нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (887,2 млн), форвард «Барселоны» Лионель Месси (367,1), а также игроки «Пари Сен-Жермен» Неймар (289) и Килиан Мбаппе (167,6).
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года на состоявшемся в Лас-Вегасе турнире UFC 229. Тогда он проиграл в чемпионском поединке россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.
Всего по ходу карьеры в ММА ирландец провел 25 боев, одержав 21 победу (18 из них — нокаутами). В ноябре 2016 года он стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим одновременно два чемпионских титула в разных весовых категориях.
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