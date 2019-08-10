Трамп обещает «ответить» на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Когда Трампа спросили о его реакции он сказал, что и представить не может появления подобных предупреждений. «Но если они (другие страны — Ред.) сделали это, то мы ответим взаимностью», — сказал президент. Он добавил, что США всегда зеркально отвечают на любые негативные действия в свой адрес.
Ранее МИД Японии посоветовал гражданам страны осознавать возможность инцидентов с применением огнестрельного оружия на территории США и уделять пристальное внимание мерам безопасности. В свою очередь, МИД Уругвая при посещении Штатов рекомендовал избегать мест массового скопления людей в связи с растущим уровнем насилия и преступлений на почве ненависти. Аналогичное предупреждение выпустили и власти Венесуэлы. Китай выпустил подобное предупреждение еще до последних инцидентов со стрельбой.
В Amnesty International посоветовали жителям всех стран проявлять осторожность при посещении США и иметь план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Правозащитная организация посоветовала проявлять бдительность из-за «повсеместного распространения огнестрельного оружия» среди населения Штатов и предупредила, что некоторые туристы могут подвергнуться большему риску насилия в зависимости от гендерной идентичности, расы, этнического происхождения и сексуальной ориентации.
На прошлых выходных в США произошло несколько инцидентов со стрельбой. 3 августа мужчина расстрелял посетителей супермаркета в Техасе, погибли 22 человека, еще 26 пострадали, позже в городе Дейтон стрелок убил девять человек и ранил более 20, а в Чикаго стрельбу по прохожим открыли из проезжавшего мимо автомобиля.
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