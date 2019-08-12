Волкер анонсировал консультации США, Германии и Франции по «нормандскому формату»

Представитель Госдепартамента по Украине сообщил, что новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
Специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что в ближайшие дни могут состояться консультации представителей США, Германии и Франции по «нормандскому формату». Об этом сам Волкер заявил радиостанции «Голос Америки».
«Представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по „нормандскому формату“. Волкер сказал, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе», — сообщает радио.
9 августа официальный представитель МИД Франции подчеркнул, что Париж не изучает вопрос о возможности расширения «нормандского формата» за счет США.
«Вопрос о расширении нормандского формата не находится в повестке дня», — заявил он в связи с высказываниями заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что «нормандский формат» следует расширить на все желающие принять в нем участие страны.
«Нормандский формат» переговоров («нормандская четверка») существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последнее обсуждение перспектив взаимодействия в нормандском формате состоялось во время телефонного разговора президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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