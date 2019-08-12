Аргентинский песо рухнул после поражения действующего президента на праймериз

Курс аргентинского песо обесценился почти на 20% после воскресных праймериз, на которых победил кандидат в президенты от оппозиции Альберто Фернандес (курс песо по состоянию на 18:31 по Киеву упал на 19% относительно открытия торгов).
Фернандеса, который выдвигался в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (в случае победы станет вице-президентом), поддержали свыше 47% избирателей, а действующего президента Аргентины Маурисио Макри — лишь порядка трети.
Президентские выборы в Аргентине назначены на 27 октября. Для победы кандидат должен набрать более 45% голосов избирателей, либо 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.
Ранее Bloomberg приводил прогноз BTG Pactual Argentina, согласно которому из-за поражения Макри и роста вероятности прихода к власти популистского лидера песо может потерять 25%, а облигации — упасть примерно на 20%, хотя некоторые стратеги ожидают интервенций в поддержку валюты. Инвесторы опасаются, что перонист Фернандес в случае победы может вернуть контроль за валютой и движением капитала, отойдя от более «рыночной» политики Макри.
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