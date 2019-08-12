Британцы готовятся к жесткому Brexit: скупили продуктов и лекарств на €4,3 миллиарда

Около 800 тыс. британцев расходовали 4,3 млрд евро на сбережения продуктов питания, напитков и лекарств на случай проблем с поставками в случае хаотического выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза.
Об этом сообщает Euobserver со ссылкой на исследование компании Premium Credit.
«Около 800 000 британцев потратили 4,3 млрд евро, запасаясь едой, напитками и лекарствами на случай, если 31 октября состоится Brexit без соглашения, что повлечет проблемы с поставками», — говорится в сообщении.
Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что британцы пострадают наиболее от жесткого Brexit.
«Мы (ЕС — ред.) хорошо подготовлены к такому развитию событий», — добавил он.
Как сообщалось, Британия должна выйти из состава ЕС 31 октября 2019 года.
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