Суд разрешил группе «Приват» продать Проминвестбанк

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации «ВЕБ.РФ» на решения судов предыдущих инстанций, которым корпорация хотела остановить продажу в Украине акций ее дочернего Проминвестбанка.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

«Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства. Этот спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства», — говорится в документе.

Пакет акций «Проминвестбанка» в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС.

Стартовая цена пакета — 532,1 млн грн.

Выставленный на продажу пакет акций был взыскан в рамках судов по компенсации украинским компаниям убытков за аннексию Крыма.