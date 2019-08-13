Суд разрешил группе «Приват» продать Проминвестбанк

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации «ВЕБ.РФ» на решения судов предыдущих инстанций, которым корпорация хотела остановить продажу в Украине акций ее дочернего Проминвестбанка.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.
«Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства. Этот спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства», — говорится в документе.
Пакет акций «Проминвестбанка» в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС.
Стартовая цена пакета — 532,1 млн грн.
Выставленный на продажу пакет акций был взыскан в рамках судов по компенсации украинским компаниям убытков за аннексию Крыма.
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