Путин доволен разговорами с Зеленским

Президент России Владимир Путин положительно относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, однако реализация договоренностей является более важным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
«Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно», — уточнил Песков. По его словам, Путин — сторонник диалога, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».
При этом Песков добавил, что для российского лидера главное не сам разговор, а реализация достигнутых договоренностей.
7 августа по инициативе Киева состоялся разговор Путина и Зеленского. В ходе беседы лидеры отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, действующего с 21 июля. Поводом для разговора стала гибель украинских военных в результате обстрела 6 августа. По словам Зеленского, он попросил российского президента «повлиять на ту сторону конфликта».
Впервые Путин поговорил с Зеленским по телефону 11 июля. Президенты обсудили ситуацию на Донбассе, а также работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016