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Советник Зеленского о производстве удобрений: украинские предприятия начали работать

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Советник президента Украины, экономист Олег Устенко считает, что российский рынок практически потерян для Украины, что касается российского импорта — не всё решается экономическими факторами.

Об этом он рассказал в интервью «Апострофу TV», комментируя санкции в отношении продукции из Российской Федерации, введенные Кабинетом министров Украины в мае текущего года.

Напомним, полный запрет на ввоз в Украину из России был введён для большого перечня товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, транспортные средства, минеральные удобрения.

Устенко заявил, что в вопросе импорта российских товаров помимо экономических, есть и политические ограничители.

«В экономике и экономической политике все более-менее понятно. Но жизнь была бы изумительно проста, если бы все решалось так, как должно решаться в экономике. Есть и политические ограничители. Возьмем, к примеру, санкции, которые были введены со стороны Украины. Они разные, но они шли как ответ на те санкции, которые против нас предприняла Россия» (18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации ввело новые экономические санкции против Украины, — ред.), — сказал Олег Устенко.

Говоря о санкциях Украины в отношении российских товаров, Устенко привел в пример рынок минеральных удобрений.

По мнению советника президента, ограничения, которые были введены на поставки российских удобрений, сыграло две разные роли для украинского бизнеса.

«С одной стороны это моментально начало стимулировать развитие украинского производства минеральных удобрений. Предприятия, которые месяцами, если не годами, не работали — вдруг включились на полную мощность, и начали производить удобрения. Представьте себе, что удобрения нужны постоянно, и если ты ведешь аграрный бизнес, то ты должен иметь их наготове в любой момент, как только тебе скажет твой главный агроном, что они должны быть использованы. И вот наши предприятия, которые простаивали, начали работать», — отметил советник Зеленского.

Также, по мнению Устенко, цена, которую предлагают украинские предприятия за свою продукцию, остается выше, чем за российские аналоги.

«Я просто хочу подтвердить, что не все решается в вопросах экономики, и то, что было бы важно решать в рамках экономики — все это имеет большое количество политических ограничителей. В данном случае Российская Федерация — это очень такой конкретный пример тех политических ограничителей, которые должны быть наложены на экономическую — вроде бы совершенно понятную, и логичную, и легко прогнозируемую — политику. Наши отношения, как минимум, осложнены, если хотите уж совсем мягкие термины», — отметил Устенко.

Устенко также заявил, что в производстве минеральных удобрений представлены интересы разных бизнесменов.

«Это не только заводы Дмитрия Фирташа. В этом бизнесе очень многие работают в производстве удобрений. И в общем не суть кто владеет этими предприятиями. Как раз суть в том, что делать украинским аграриям, и суть в том, что предприятия начали работать, что является дополнительным импульсом для увеличения занятости», — заявил советник Зеленского.

Ранее в интервью «Апострофу» экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что из всего пакета санкций Украины в отношении РФ единственной чувствительной для российской экономики позицией являются минеральные удобрения. По мнению экономиста, из-за абсолютно неэффективной внутренней политики по созданию квазигазового рынка внутри страны, когда цены на газ для промышленности в Украине оказались выше, чем в сопредельных европейских странах, химическая промышленность оказалась практически полностью уничтожена.

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Напомним, что одно из основных химических предприятий Украины — Одесский припортовой завод (ОПЗ) — заключил новое соглашение о переработке сырья по давальческой схеме и начал работу после многомесячного перерыва. По словам замглавы ОПЗ Николая Щурикова и замглавы ФГИУ Евгения Асташева, несомненным позитивом работы ОПЗ станет возможность продавать на украинском рынке отечественные удобрения, вместо того чтобы закупать импортные.

Также ранее СМИ сообщали, что в результате санкций Кабинета министров Украины в Украине возобновили производство заводы «Днепразот», Черкасский Азот, Ривнеазот, Сумыхимпром, Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ) и Северодонецкий Азот.

удобрения, Олег Устенко
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