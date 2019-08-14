До конца 2020 года Фонд гарантирования хочет окончательно ликвидировать 83 банка

Фонд гарантирования вкладов начинает этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов, и до конца 2020 года планирует ликвидировать 83 банка.

Об этом рассказала новая директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью для LIGA.net.

По ее словам, в Фонде почти не осталось больших активов.

«До конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го — еще 35. В итоге к 2021-му у нас останется около 16 банков — в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки — мы по закону не имеем права их ликвидировать», — рассказала Рекрут.

Также она подчеркнула, что «монстров», таких как Дельта или Надра, уже не будет".