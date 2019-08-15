В Мелитополе задержали следователя, планировавшего заказное убийство

В Мелитополе задержали следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным правоохранителей, сотрудник следственного отдела в сговоре с другим лицом планировал умышленное убийство жителя Запорожья.

Задержали злоумышленника 14 августа с помощью инсценировки покушения.

На данный момент решается вопрос о вручении следователю подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.