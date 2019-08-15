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Верховный суд начал производство о признании выборов в Раду неконституционными

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Верховный суд открыл производство по иску об отмене результатов внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля сообщает в четверг Информационный портал Харьковской правозащитной группы.

«Судьи Большой палаты Верховного суда более 8 часов находились в совещательной комнате, принимая решение об открытии производства по иску о признании парламентских выборов 21.07 незаконными и отмене их результатов. Винничанин Сергей Щетинин просил Верховный суд отменить результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля и признать действия ЦИК по их организации незаконными», — говорится в сообщении.

Кассационная административная палата в составе Верховного суда сначала отклонила этот иск, но Щетинин решил обжаловать такое решение суда. Как следствие, Большая палата ВС, «после рекордных 8 с половиной часов нахождения в совещательной комнате, сегодня в два часа ночи открыла производство по иску Щетинина, однако точно сказать, что именно решила Большая Палата, можно будет только после получения ее решения», — сообщают правозащитники.

По информации портала, в своем иске Щетинин отмечает, что Конституционный суд, принимая решение о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении 21 июля внеочередных парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции, которая есть в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях («Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр» и «Відомості Верховної Ради України»), как того требуют нормы самой Конституции.

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Следовательно, действующим сейчас является только вариант Конституции от 28 июня 1996 года. И именно положив руку на экземпляр Конституции в этой редакции, присягу народу Украины приносили все президенты Украины, начиная от Ющенко (кроме в. о. президента Александра Турчинова), в том числе и Владимир Зеленский.

Поэтому Щетинин отмечает, что проведение июльских парламентских выборов фактически нарушило право граждан на свободное волеизъявление, поскольку в своих решениях Конституционный суд и Центральная избирательная комиссия ссылаются на юридически недействительные нормы Конституции, чем, по мнению Щетинина, нарушают право граждан на свободное волеизъявление.

досрочные выборы
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Четверг, 15 августа 2019
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