Кабмин через суд хочет взыскать с «Укрнафты» 1,5 млрд грн

Кабинет министров Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к ПАО «Укрнафта» с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте суда.

Иск был инициирован 12 августа. В качестве третьих лиц привлечены НАК «Нафтогаз Украины» и Министерство финансов, сообщает Интрефакс-Украина.

В Едином государственном реестре судебных решений информация по делу (910/10890/19) в настоящее время отсутствует, в соответствии, с чем суть претензий неизвестна.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, — порядка 42% акций.