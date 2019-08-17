Миссия ЕС приехала в Украину оценить телекоммуникационную сферу

Европейские эксперты приступили к оценке готовности украинской телекоммуникационной сферы к интеграции в единый цифровой рынок ЕС. Об этом сказано в сообщении Офиса президента.
«Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единственным цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market)», — сказано в сообщении.
Отмечается, что уже состоялась встреча представителей миссии с советником президента Михаилом Федоровым. «Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это сверхмощные цифровые и экономические перспективы», — заявил Федоров.
Советник отметил, что законопроект «Об электронных коммуникациях» внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия новым составом парламента.
Со своей стороны представители миссии ЕС акцентировали внимание на обеспечении независимости регулятора в сфере телекоммуникаций. На переговорах особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления интернетом, сообщили в офисе главы государства.
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