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Строители зарабатывают в Украине больше других рабочих

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Строители зарабатывают в Украине больше других рабочих

Среди рабочих специалистов больше всего в Украине зарабатывают строители — 14 350 гривен в среднем, также в первой тройке — транспортно-логистическая отрасль, производство и энергетика.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Отмечается, что в рабочих сферах зарплаты за последний квартал выросли в среднем на 9%.

Наибольший заработок у строителей: их доход увеличился на 2350 грн по сравнению с прошлым периодом. Средняя зарпалата строителей — 14 350 грн.

На 2 тысячи гривен меньше получают в транспортно-логистической отрасли. В тройке самых высокооплачиваемых специальностей также — производство и энергетика. В этой сфере работникам готовы платить 10 тысяч гривен в среднем. Меньше всего работодатели предлагают представителям сферы охраны и безопасности — 7500 грн/месяц.

«В строительстве зарплаты в каждом квартале стабильно растут на 20%. В этом квартале работникам вновь готовы были добавить пятую часть к заработку. Также на 17% увеличились оклады в барно-ресторанной сфере. По сравнению с прошлым периодом, зарплаты не изменились только у представителей домашнего персонала.

С марта по апрель, в период посевных работ, оклады в сельскохозяйственной сфере повысились на 18%», — заявляют в OLX.

При этом наибольший дефицит кадров наблюдался в торговле — 31% всех предложений от работодателей был сосредоточен в этой сфере. Недостаток сотрудников чувствовали также в транспортной (19%) и ресторанной (18%) сферах. Низкий спрос до начала лета наблюдался в агросфере.

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Больше всего предложений о работе было в Киевской области — 22 900 вакансий. Это втрое больше, чем в Одесской, которая на втором месте по этому критерию — 7700 вакансий. Чуть меньше предложений в Днепропетровской (7090 вакансий), Харьковской (5189 вакансий) и Запорожской (4115 вакансий) областях.

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