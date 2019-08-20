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У Порошенко недовольны тем, как «Слуга народа» формирует комитеты

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У Порошенко недовольны тем, как «Слуга народа» формирует комитеты

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила недоумение из-за предложений партии «Слуга народа» по количеству народных депутатов в комитетах, в том числе в комитете по евроинтеграции.

«В этот раз „Слуги“ решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады. Проигнорировав общее решение относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должны быть не — не менее, а не более, чем семь (!) человек в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов», — написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Фейсбук во вторник.

По ее словам, это не только нарушения основ демократии и этики, а, в первую очередь, игнорирование избранных украинским народом и подтвержденных новыми руководителями приоритетов.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что евроинтеграция — это длительная, кропотливая и хлопотная работа во всех сферах жизни страны. «Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы», — отметила она.

По словам вице-премьера, нужно не только сохранить евроинтеграционный прогресс, но и ускорить его. «Именно это обещало руководство „Слуги народа“ европейским чиновникам. Но это обещания. А вот такие конкретные вещи, как ограничение количества депутатов в комитетах, и непосредственно ограничения семью лицами комитета, ответственного за приближение отечественного законодательства к законодательству ЕС, свидетельствуют совсем о других намерениях», — подытожила она.

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Как известно, 15 августа подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва.

евроинтеграция, комитеты, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Слуга народа
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