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В «Слуге народа» рассказали, почему они именно так делят комитеты

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В «Слуге народа» рассказали, почему они именно так делят комитеты

Подготовительная депутатская группа основывает определение общего количественного состава комитетов новоизбранной Верховной Рады на совместном решении о минимальном и максимальном количестве членов парламентских комитетов и учитывает количественный состав комитетов завершающей свою каденцию Рады 8-го созыва, отмечают в «Слуге народа».

«Пропорциональное представительство в комитетах — это требование части 4 статьи 81 закона о регламенте Верховной Рады Украины. Соответственно, выполняя волю украинского народа, депутаты от партии „Слуга народа“ должны занять 60% от состава каждого комитета Рады. Представительство других фракций и внефракционных депутатов также должно отвечать результатам внеочередных парламентских выборов», — отметила руководитель пресс-офиса партии, кандидат в народные депутаты Евгения Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того, она указала, что при определении общего количественного состава комитетов парламента подготовительная депутатская группа основывалась на совместном решении о минимальной и максимальной границе — 7 и 31 член комитета, а также на количественном составе комитетов Верховной Рады 8-го созыва.

Как сообщалось, 20 августа вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, избранная народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила недоумение из-за предложений партии «Слуга народа» по количеству народных депутатов в комитетах, в том числе в комитете по евроинтеграции.

«В этот раз „Слуги“ решили по своему усмотрению регулировать количество депутатов в комитетах Рады. Проигнорировав общее решение относительно предельного размера комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтеграции должны быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек, в то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должны работать двадцать депутатов», — написала она на своей странице в Фейсбук во вторник.

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Она также опубликовала копию проекта к заседанию одной из подготовительных подгрупп во вторник, где предлагается, что в комитетах по вопросам аграрной и земельной политики; бюджета; организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства; финансовой, налоговой и таможенной политики будет по 31 депутату, а, например, в комитетах по вопросам интеграции Украины с ЕС и свободы слова — 7, внешней политики и межпарламентского сотрудничества — 10, прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений — 13 депутатов.

комитеты, Слуга народа
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