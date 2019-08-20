«Роттердам+» обеспечивает самую низкую цену угля: озвучены итоги совещания президента и НАБУ

Как следует из информации, презентованной на совещании по вопросам энергетики, прошедшем в понедельник в Офисе президента, формула «Роттердам+» обеспечивает наименьшую закупочную цену угля для украинской энергосистемы — 1741 грн за тонну.
Соответствующий слайд главный редактор издания «Цензор» Юрий Бутусов выложил на своей странице в Facebook.
Для сравнения, цена украинских государственных шахт составляет 2500 грн за тонну при реальной себестоимости 3966 грн/тонна. Импорт энергетического угля из ЮАР обойдется в 1811 грн/тонна, из США и Колумбии еще дороже — 1913 грн/тонна.
Как сообщает Юрий Бутусов, Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход — 73 тысячи тонн в день.
«Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений», — подчеркивает он.
Вчера 19 августа состоялось совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского на тему функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду состоится в понедельник. В совещании приняли участие, также, представители правоохранительных органов — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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