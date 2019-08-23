Трамп призвал американские компании уходить из Китая

Американские компании должны начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе вернуть его обратно в США. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
«Нам не нужен Китай, и, честно говоря, нам будет намного лучше без него», — написал он в своем Twitter. «Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в нашу страну и производить продукцию в США», — заявил американский лидер. «Я дам ответ на введение Китаем пошлин сегодня днем», — сообщил президент.
«Я также приказываю всем нашим перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и Почтовую службу США, осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке. Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год. Председатель Си заявил, что это (переправка фентанила из Китая в США, — Ред.) прекратится. Она не прекратилась», — отметил Трамп.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в $75 млрд.
КНР и США уже на протяжении нескольких месяцев безуспешно ведут переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд консультаций прошел в Шанхае 30-31 июля.
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