Из-за пошлин против Китая в США могут подорожать iPhone и масса других товаров

Решение президента США Дональда Трампа повысить таможенные тарифы на все ввозимые из Китая товары на 10% приведет к росту цен на электронику, продукты питания и товары повседневного спроса, такие как одежа и игрушки, пишут CNN, Washington Post, Axios, CNBC и другие американские СМИ.

Все это в первую очередь скажется не на Пекине, а на потребителях в США, опасаются опрошенные изданиями эксперты.

62% от всех товаров, которые попадают по действие новых пошлин, — потребительские товары, пишет WP со ссылкой на данные Goldman Sachs. Это намного больше, чем затрагивали ранее введенные тарифы, и влиять они будут преимущественно на простых покупателей, опасаются аналитики.

«Этот новый 10% тариф на импорт из Китая является прямым и очевидным ударом по потребительским товарам и семейным бюджетам», — говорится в заявлении Ассоциации лидеров розничной торговли США, которое цитирует CNBC.

Axios перечисляет группы товаров, которые затронут новые пошлины. Среди них:

продукты: овощи и фрукты, специи, масла, сахар, чай, мясо, шоколад, кофе, алкоголь, молоко, сыр, йогурты и др.;

электроника: микрофоны и громкоговорители, видеокарты и игровые консоли, цифровые камеры, наушники и запчасти для телевизоров, электронных сигарет и др.;

одежда: пальто, костюмы, брюки, шорты, юбки, платья, блузки, халаты, нижнее белье, свитера, комбинезоны, а также обувь и перчатки;

мебель и предметы домашнего обихода (жалюзи, двери, окна, вешалки для одежды, одеяла, подушки, скатерти, изделия из стекла и др.);

оружие: револьверы, пистолеты, ружья, ракетные установки, гранатометы и др.;

растения (деревья, кустарники, цветы);

спортивное оборудование: клюшки для гольфа, теннисные ракетки, надувные футбольные и футбольные мячи, ледовые коньки, сетки для бадминтона и др.;

другие товары — детские игрушки, подгузники, школьные тетради, будильники, канцелярские принадлежности, табак, печатную продукцию и пр.

Новые пошлины затронут и продукцию Apple, которая собирает свои продукты, в том числе смартфоны iPhone, в Китае, пишет CNN. В самой компании отказались от комментариев.

Облагаться новой 10% пошлинной китайские товары на $300 млрд будут с 1 сентября. Объявляя о новых мерах в Twitter, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на то, что Пекин выполнит свое обещание покупать с больших объемах американскую сельхозпродукцию, однако Китай его не сдержал, как и ряд других обязательств, взятых на себя в рамках торговой сделки.

Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что 10% — это только начальное повышение. По его словам, затем тарифы могут возрасти до 25% или даже выше. «До тех пор, пока не будет заключена сделка, мы будем облагать их налогами», — сказал Трамп.

США и Китай ведут торговую войну с 2018 года, она началась после того, как Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин отвечал Вашингтону зеркально.