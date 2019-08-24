Трамп заявил о готовности продолжить переговоры с Китаем

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение таможенных пошлин на товары из КНР. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистами перед вылетом во Францию на саммит G7.

«Я всегда открыт для переговоров», — сказал Трамп в ответ на вопрос, по-прежнему ли он готов вести переговоры с Китаем в следующем месяце.

Ранее глава США заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрд увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью $250 млрд вырастут с 25 до 30%.

Трамп ужесточение тарифов объяснил «политическим решением» Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму $75 млрд. 23 августа глава США потребовал от американских компаний свернуть производство в Китае и открывать производство в Соединенных Штатах, так как, по словам Трампа, Пекин крадет интеллектуальную собственность. Президент добавил, что США не нуждаются в Китае и «без него будет намного лучше».

Торговая война между странами началась в 2018 году, после того как Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз некоторых китайских товаров. В 2019 году товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6%.