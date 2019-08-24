Зеленский призвал украинцев не ссориться из-за прошлого

Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости призвал украинцев быть едиными, не ссориться из-за прошлого и объединиться ради будущего, и рассчитывать только на самих себя.
«Дорогие украинцы! Мы разные. Но единые. Должны быть едиными, потому только тогда мы сильны. Понять, что рассчитывать должны только на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Украиноязычные и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания быть единым народом. Не на плакатах, не в лозунгах, а вот здесь, у каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможное и каждое утро говорить себе: „Я украинец“. И я могу все!», — сказал он, выступая в субботу на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины в субботу на Майдане Независимости в Киеве.
Зеленский подчеркнул, что украинская земля «неповторимая, очаровательная, несокрушимая, невероятная, удивительная, сказочная, чудесная, прекрасная». «Если бы не наша родина, человечество могло бы и не знать этих слов. Ведь все они были придуманы для того, чтобы описать Украину», — отметил он.
Президент указал, что за годы независимости украинцы сохранили независимость и свободу. «И бережем сегодня. Кто-то — ценной собственной свободы, а кто-то — ценой собственной жизни», — сказал он.
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