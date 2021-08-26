Зеленский 27 августа посетит Молдову по случаю 30-летия независимости республики

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 августа, посетит Молдову, сообщает пресс-служба главы государства.
«В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова», — указывается в сообщении.
Ожидается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.
Ранее пресс-служба президента Молдовы сообщила, что президент Польши Анджей Дуда отправится в Кишинев в четверг, 26 августа.
27 августа в Кишиневе будут находиться президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что три главы государства вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах по случаю Дня независимости Молдовы.
«После состоится несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы», — сообщала пресс-служба президента Молдовы.
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