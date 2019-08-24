«Семерка» среди прочих вопросов обсудит Украину

Задачей Группы семи является обеспечение международного мира и безопасности, ее участники должны содействовать преодолению кризисов вокруг иранской ядерной проблемы, а также в Сирии, Ливии и в Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации перед открытием саммита G7 во французском Биаррице.
«Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии, в Украине и во многих других регионах мира, — отметил он. — Эти кризисы затрагивают нашу повседневную жизнь», — цитирует Макрона его ТАСС.
Он обещал также уделить большое внимание проблеме африканского континента. «Мы готовим сильные и новые инициативы для Африки», — заявил французский лидер.
Президент Франции также заявил о желании убедить партнеров по Группе семи в необходимости деэскалации торговых споров, которые наносят ущерб всем.
«Я хочу убедить партнеров в необходимости деэскалации торговых споров, — отметил французский лидер. — Они наносят ущерб всем». «Мы должны уметь координировать наши действия, чтобы находить полезные решения», — добавил Макрон.
Напомним, сегодня же глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи.
Нынешняя встреча G7 пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции 24-26 августа.
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