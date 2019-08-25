Войти
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
позиция
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
официально
Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

угроза
RSS

Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом

1003
Медики зафиксировали первую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпингом

Медики зафиксировали первую смерть, вызванную, предположительно, странной болезни легких, которую связывают с курением электронных сигарет. Всего в 14 американских штатах зафиксировано уже 94 случая заболевания.

Как пишет Naked Science со ссылкой на Science Alert, 23 августа чиновники из Иллинойса заявили, что взрослый человек, который недавно использовал электронную сигарету и был госпитализирован с серьезным заболеванием легких, умер. При этом дополнительной информации о нем предоставлено не было. Неизвестно и то, какие электронные сигареты предпочитал погибший.

Читайте также: Туск хочет пригласить Украину на следующий саммит G7

Среди симптомов заболевания — проблемы с дыханием и боль в груди. По словам медицинских работников, пациенты также говорили о лихорадке, кашле, рвоте и диарее. Важно отметить, что лечение не позволяет эффективно бороться с симптомами, которые со временем все активнее дают о себе знать. Хотя в некоторых случаях больные шли на поправку после приема стероидов.

Американские специалисты крайне серьезно относятся к загадочному заболеванию. «Тяжесть болезни, которую переживают люди, вызывает тревогу, и мы должны понять, что употребление электронных сигарет и вейпинг могут быть опасными», — сообщил доктор Нгоза Эзике, директор департамента общественного здоровья штата Иллинойс.

Читайте также: Украина впервые за годы независимости испытала двигатель космической ракеты

Ранее отмечалось, что в ряде описанных случаев медики фиксировали схожие симптомы, однако этого недостаточно, чтобы делать конкретные выводы о природе болезни. По мнению специалистов, она может быть связана как непосредственно с устройством самих электронных сигарет, так и с веществами, которые человек вдыхает при курении. Стоит также отметить, что, кроме вейперов, в реанимацию с аналогичными симптомами попали молодые люди, принимавшие наркотические вещества.

Сейчас медики полагают, что причиной описываемых случаев может быть не никотин, а вещества, которые добавляют в самодельные смеси.

электронные сигареты, смерть
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 25 августа 2019
Суббота, 24 августа 2019
Пятница, 23 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016