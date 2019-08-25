Украинцы теперь могут ездить в Лаос по электронной визе, оформленной в интернете

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинские туристы смогут ездить в Лаос, оформив электронную визу.

Департамент консульской службы МИД Украины отмечает, что украинцы могут находиться в этой азиатской стране до 30 дней.

В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины, — сообщают дипломаты.

Регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте «eVisa Lao Official Online Visa».

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее — 128 стран.