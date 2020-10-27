Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украинское правительство приняло решение по оптимизации оформления электронных виз (е-Виз), в том числе для граждан Таиланда, Мьянмы и Лаоса, сообщает посольство Украины в Таиланде.
«С 1 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза) по новой, современной и удобной процедуре», — сказано в сообщении на странице в Facebook.
Так, для оформления электронной визы необходимо:
— зарегистрироваться на веб-платформе МИД https://evisa.mfa.gov.ua/;
— заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор;
— получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).
Отмечается, что для въезда в Украину нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.
Электронная виза оформляется для разового или двукратного въезда в Украину на срок до 30 дней с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, выполнение служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ.
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