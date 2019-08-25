В Бейруте разбились два израильских беспилотника, нанесены повреждения пресс-центру Хезболлы

Два израильских беспилотника рухнули в ночь на воскресенье в районе Бейрута, сообщил агентству Associated Press представитель шиитского движения «Хезболла» Мухаммед Афиф.
При этом он отметил, что бойцы «Хезболлы» не открывали огонь по этим беспилотникам. «Мы не сбивали и не подрывали никакие беспилотники», — сообщил он агентству.
Афиф подчеркнул, что один беспилотник упал на крышу здания, в котором находится пресс-служба движения. Второй, который 45 минут спустя, вероятно, был отправлен на поиски первого, взорвался в воздухе.
Ожидается, что позже в воскресенье по телевидению выступит лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и даст необходимые оценки этим инцидентам, сообщил представитель движения.
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