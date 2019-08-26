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В РФ заявили о финальном этапе укладки «Северного потока-2»

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В РФ заявили о финальном этапе укладки «Северного потока-2»

Проект строительства российского газопровода «Северный поток — 2» завершен на три четверти. Оператор проекта — Nord Stream 2 — приступил к укладке финальной части трубы, сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Сообщается, что по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода.

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Компания Nord Stream 2 отметила, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии, продолжается укладка труб в территориальных водах России.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший административный суд Финляндии оставил в силе решение региональных властей, согласно которому российский проект Nord Stream 2 AG может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

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Добавим, оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. В то же время компания сохранила заявку для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова, а также заявка по маршруту к юго-востоку от него.

Россия, газопровод, Северный поток-2
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