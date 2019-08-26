В парламенте появится комиссия по вопросам ветеранов

Подготовительная депутатская группа предварительно проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Об этом журналистам сообщил народный депутат партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов после заседания подготовительной депутатской группы в понедельник.

«Подготовительная подгруппа предварительно проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. На ее руководство было единогласно избрана представитель „Европейской солидарности“ Яна Зинкевич», — сказал Герасимов.