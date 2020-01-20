Украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях при обмене валюты

НБУ урегулировал применение программных РРО для валютно-обменных операций — украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины „О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг“ в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины № 128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
«Вносятся некоторые другие уточняющие изменения, касающиеся порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, отменяется необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа», — подчеркнули в НБУ.
Также Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты для осуществления обмена валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который будут приравнивать к обычной квитанции с подписью клиента.
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