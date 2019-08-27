Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев до 40 тыс. в год

Правительство Чехии утвердило квоты по приему иностранных работников для отдельных стран, а также три вида программ для работников-иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Теперь на работу в Чехии может быть принято 40 тыс. украинцев (ранее квота для украинцев составляла 19,6 тыс.) в год.

Из Сербии и Черногории на работу могут поступить 2 тыс. человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии — по 1 тыс., из Индии — 600 человек, из Казахстана — 300 человек.

В МВД Чехии пояснили, что работодателей интересуют прежде всего работники из Украины из-за языковой и культурной близости граждан, в связи с чем квота была увеличена в несколько раз.

Также сообщается, что с сентября в Чехии будет только три программы для привлечения иностранных работников вместо шести — для работников научной и других ключевых сфер, высококвалифицированных работников и квалифицированных работников.

Кроме того, правительство Чехии выделило 1,1 млрд крон (40 млн евро) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Украина получит около 790 тыс. евро, которые должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в стране.