Войти
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
позиция
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
официально
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Трамп призвал американские компании уходить из Китая
позиция
Трамп призвал американские компании уходить из Китая

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мир
RSS

Американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы

230
Американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы

Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что ему отказали во въезде в Россию. Он назвал путь, который Путин выбрал для России, «трагедией исторического масштаба», передает DW.

Рон Джонсон, американский сенатор от штата Висконсин, ранее критиковавший президента России Владимира Путина, заявил в понедельник, 26 августа, что власти РФ отказали ему в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса. Пресс-служба Джонсона, представляющего Республиканскую партию, сообщила, что во время поездки сенатор планировал, в частности, пообщаться с правительственными чиновниками, представителями гражданского общества и американскими бизнесменами. Точные даты поездки Джонсона, а также фамилии других членов делегации не сообщаются.

Читайте также: Болтон анонсировал свой визит в Украину

«Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет создать условия для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними стремлениями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелочное оскорбление, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России — и честный диалог, когда это возможно», — говорится в заявлении Джонсона.

Сенатор полагает, что «путь, который Путин выбрал для России, — это трагедия исторического масштаба». «Вместо проведения свободных и справедливых выборов, уважения верховенства закона и интеграции экономики России в западные демократии Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, начал войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей, и поддержал варварский режим в Сирии, который использовал химическое оружие против собственного народа в войне, в которой погибли сотни тысяч человек», — заявил Джонсон.

Читайте также: Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк

В 2017 году Джонсон и другой сенатор-республиканец Джон Баррассо получили российские въездные визы, однако отменили поездку из-за того, что еще одному сенатору-демократу, Джинн Шэйхин, отказали в разрешении на въезд в Россию, указывает агентство AP. Шэйхин была сторонницей мер по противодействию вмешательству России в выборы в США. Посольство РФ тогда заявляло, что запрос Шэйхин был отклонен, поскольку она находится в черном списке, созданном в ответ на санкции США.

Россия, виза, Рон Джонсон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 августа 2019
Понедельник, 26 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016