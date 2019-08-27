Американский сенатор сообщил об отказе в выдаче российской визы

Сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что ему отказали во въезде в Россию. Он назвал путь, который Путин выбрал для России, «трагедией исторического масштаба», передает DW.
Рон Джонсон, американский сенатор от штата Висконсин, ранее критиковавший президента России Владимира Путина, заявил в понедельник, 26 августа, что власти РФ отказали ему в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса. Пресс-служба Джонсона, представляющего Республиканскую партию, сообщила, что во время поездки сенатор планировал, в частности, пообщаться с правительственными чиновниками, представителями гражданского общества и американскими бизнесменами. Точные даты поездки Джонсона, а также фамилии других членов делегации не сообщаются.
«Я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями поможет создать условия для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренними стремлениями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелочное оскорбление, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России — и честный диалог, когда это возможно», — говорится в заявлении Джонсона.
Сенатор полагает, что «путь, который Путин выбрал для России, — это трагедия исторического масштаба». «Вместо проведения свободных и справедливых выборов, уважения верховенства закона и интеграции экономики России в западные демократии Путин вторгся в Грузию, попытался незаконно аннексировать Крым, начал войну на востоке Украины, где погибли тысячи людей, и поддержал варварский режим в Сирии, который использовал химическое оружие против собственного народа в войне, в которой погибли сотни тысяч человек», — заявил Джонсон.
В 2017 году Джонсон и другой сенатор-республиканец Джон Баррассо получили российские въездные визы, однако отменили поездку из-за того, что еще одному сенатору-демократу, Джинн Шэйхин, отказали в разрешении на въезд в Россию, указывает агентство AP. Шэйхин была сторонницей мер по противодействию вмешательству России в выборы в США. Посольство РФ тогда заявляло, что запрос Шэйхин был отклонен, поскольку она находится в черном списке, созданном в ответ на санкции США.
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