Без России Европа исчезнет. Санкции не в наших интересах, -Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал отношения с Россией одним из главных акцентов в своей ежегодной речи перед французскими дипломатами. Об этом сообщает liga.net,со ссылкой на Euractiv.

Французский лидер заявил, что «Европа исчезнет», если ей не удастся пересмотреть стратегию отношений с РФ.

«Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам», — сказал Макрон.

Президент Франции считает, что введение санкций против РФ не входит в интересы Европы.

«Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению более широких санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе», — заявил политик.

По его словам, восстановление близких отношений с РФ важно для Европы в геополитическом контексте. Он считает, что в мире, где за гегемонию борются США, Китай и Россия, ЕС должен сделать выбор: либо стать меньшим союзником одной из сторон, либо «самостоятельно вступить в игру».