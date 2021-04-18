Макрон призвал не быть наивными и определить «красные линии» в отношениях с Россией

Международное сообщество должно определить четкие «красные линии» в отношениях с Россией, и в случае любого «неприемлемого поведения» Москвы ввести против нее санкции. Об этом в эфире CBS заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В интервью программе Face the Nation Макрон сказал, что «полностью разделяет» желание американского президента Джо Байдена начать диалог с Россией. «Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но они являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для этого необходим авторитет», — отметил он.

Сейчас, по словам французского президента, международное сообщество придерживается «наивного подхода», что дало российской стороне решимость для вторжения в Украину несколько лет назад. «Это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России», — считает Макрон.

Вечером 17 апреля Елисейский дворец сообщил, что Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом было объявлено по итогам беседы французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обсудили «сложность достижения соглашения по конфликту на Донбассе, и риски военной эскалации».

Ранее о переговорах с Меркель и Макроном рассказал Зеленский. Как сообщается на сайте президента, стороны договорились о подготовке встречи лидеров стран «нормандской четверки», в которую также входит Россия.