Прокуратура просит суд взять под стражу экс-министра здравоохранения Богатыреву

Прокуратура Киева просит Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры.

Соответствующее ходатайство внесено в среду в суд.

Время заседания будет определено в ходе автоматического распределения дел.

Как сообщалось, прокуратура не закрывала дело против Богатыревой.

27 августа правоохранители задержали Богатыреву после прилета из Беларуси в Киев.