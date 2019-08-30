Рада назначила Рябошапку генпрокурором

Верховная рада Украины одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины, ранее внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
Назначение поддержали 312 парламентариев.
«312 „за“. Решение принято. Желаю успеха генеральному прокурору и сил», — заявил глава парламента Дмитрий Разумков.
Стоит отметить, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента, на должности отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 член СНБО.
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