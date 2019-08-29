Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру генерального прокурора Украины. Об этом свидетельствует проект постановления № 1019, обнародованный на сайте ВР.
В частности, глава государства предлагает назначить на эту должность Руслана Рябошапку.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу парламент IX созыва. По словам главы ГПУ, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной рады.
«Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию», — заверил генпрокурор.
Стоит отметить, Рябошапка в 2014 году был заместителем министра юстиции Украины. С 16 марта 2016 года по 9 июня 2017 года был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента. Он отвечает за правовой блок и отношения президента с судами. С мая 2019 член СНБО.
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