В Днепропетровской области из-за ДТП с маршруткой пострадали более 10 человек

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасательного ведомства, инцидент произошел утром 31 августа на Елизаветовском шоссе, вблизи села Елизаветовка. Предварительно установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс «Днепр — Камянское».
В результате столкновения пострадали по меньшей мере 13 человек, а именно — водитель маршрутки и 12 пассажиров. Все пострадавшие были направлены на медицинское обследование.
«С помощью гидравлического инструмента был деблокирован водитель микроавтобуса и передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — добавили в ведомстве.
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