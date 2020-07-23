В Днепропетровской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Петриковском районе Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба областной полиции.
«Дорожная авария с участием микроавтобуса „Газель Рута“ произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту „Каменское — СТ Чайка“. Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся», — говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что на момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров были доставлены в больницу.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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