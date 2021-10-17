В Днепропетровской области столкнулись «скорая» и маршрутка

Вблизи поселка Подлужье (Днепропетровская обл.) произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи и маршрутного микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие на 340 километре автодороги национального значения Н-08 с участием маршрутного междугородной микроавтобуса Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту „Кременчуг-Днепр“ и автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen Jumper», — говорится в сообщении.
От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.
«В момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находилось три работника. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси», — подчеркивают в ГСЧС.
Трех пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.
Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела).
«Еще одна пострадавшая, женщина 2000 года рождения от госпитализации отказалась», — подчеркивают спасатели.
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